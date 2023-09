Uitslaande vlammen na strobrand bij landbouwbedrijf in Harelbeke

Op een landbouwbedrijf in de Aardappelstraat in Harelbeke is donderdagavond brand uitgebroken. Opgestapelde strobalen naast een schuur vatten om voorlopig onduidelijke redenen vuur.

Mogelijk gaat het om zelfontbranding door broei. Bij de brand vielen geen slachtoffers en er was ook geen gevaar voor overslag op naburige gebouwen.

Lastige klus

Een strobrand is desondanks een erg lastige klus voor de brandweer. Die werden rond 18.45 uur ter plaatse geroepen nadat buren uitslaande vlammen zagen bij de strobalen. In totaal lag er zo’n 500 kubieke meter aan stro opgestapeld. De brandweermannen moeten dit met behulp van de landbouwer allemaal uit elkaar halen en openleggen om het te blussen.

Vanop de markt van Bavikhove werd een tankwagencircuit uitgebouwd. Brandweerwagens vol water worden leeggespoten op het brandend stro terwijl de volgende tankwagen opnieuw gevuld wordt. Op die manier kunnen de bluswerken nog uren duren.