Uitslaande stalbrand in Langemark-Poelkapelle blijkt landbouwer te zijn die afval verbrandde

De hulpdiensten rukten woensdagavond uit naar een landbouwbedrijf in Langemark-Poelkapelle na een verontrustende telefoon over een uitslaande stalbrand. Uiteindelijk bleek het een landbouwer te zijn die afval verbrandde.

Omstreeks 19.15 uur liep bij de hulpdiensten een telefoon binnen van een passant die meldde dat er een stal in brand stond in de Broekweg, tussen Langemark-Poelkapelle en Houthulst. Mogelijk zaten er ook dieren in die stal.

Er waren grote vlammen en een rookpluim te zien vanop een grote afstand. Verschillende brandweerposten snelden ter plaatse samen met de politie. Eenmaal aangekomen, bleek het niet om een stalbrand te gaan. “Het ging om een buitenbrand van een landbouwer die wat afval aan het verbranden was”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

“Vanop afstand leek het er op dat dit in de buurt van de stal was, maar die was niet getroffen. De brandweer kon snel terugkeren.” Het vuur werd gedoofd en de politie stelde een pv op. Wellicht mag de landbouwer zich aan een boete verwachten. (JH)