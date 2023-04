Uitslaande brand verwoest woning in Zarren

Een uitslaande woningbrand heeft een ware ravage aangericht aan een huis in de Ruytterhoekstraat in Zarren bij Kortemark. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen door het dak. De woning is volledig verloren.

De bewoonster van de woning sloeg omstreeks 8.15 uur alarm. Aanvankelijk was er sprake van een schouwbrand, maar het vuur verspreidde zich al snel uit naar het dak. Daardoor kwam de volledige woning onder rook te staan. De toegesnelde brandweer had de situatie snel onder controle, maar kon niet vermijden dat de woning zware schade opliep. De ravage is enorm. Van het dak van de woning blijft nauwelijks iets over en ook de rest van het huis is verloren.

De aanwezige bewoonster kon het pand tijdig verlaten. De eigenaars, een ouder koppel, krijgen opvang via de gemeente. Gewonden vielen er niet. (MM)