Uitslaande brand verwoest drie sociale woningen in Knokke-Heist: “Een van de huizen werd nog maar een week geleden opgeleverd na lange renovatie”

Op het Matrozenplein in Knokke-Heist is dinsdagnacht een zware brand uitgebroken in een rijwoning. De vlammen verspreidden zich naar de woningen links en rechts van het getroffen pand. Gewonden vielen er niet, maar de ravage is wel groot. Eén van de getroffen woningen was nog maar pas gerenoveerd.

Het vuur ontstond omstreeks 4 uur in de rustige straat in deelgemeente Heist en zorgde meteen voor een hevige rookontwikkeling. Buurtbewoners merkten dat op en sloegen meteen alarm. De bewoonster van het pand was op dat moment aanwezig, maar kon zich gelukkig snel in veiligheid brengen.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het pand. Verschillende korpsen kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. De vlammenzee verspreidde zich evenwel snel. Dat zorgde ervoor dat de brand oversloeg naar de woningen links en rechts van het eerst getroffen pand. Daar was gelukkig niemand aanwezig. Al snel bleek dat ze momenteel onbewoond zijn.

Op straat keken buurtbewoners ondertussen toe hoe de brand een ravage veroorzaakte. “De brandweer moest lange tijd nablussen en de hulpdiensten evacueerden preventief een vijftiental mensen van omliggende woningen. Dit uit veiligheidsoverwegingen en ook omdat er een hevige rookontwikkeling was, wat natuurlijk gevaarlijk is voor de gezondheid”, zegt burgemeester Piet De Groote (GBL), die ter plaatse kwam. “Zij konden in de loop van de voormiddag terug huiswaarts kunnen.”

Zware schade

Bij de bluswerken werd al snel duidelijk dat de ravage groot is. De woning waar de brand ontstond, is helemaal verwoest. Zo blijft van het dak nauwelijks nog iets over en ook binnen is de schade niet te overzien. Ook de twee andere getroffen woningen liepen zware schade op. Er kwam een ambulance ter plaatse, maar uiteindelijk raakte niemand gewond. In de loop van de dag kwam de brandweer nogmaals ter plaatse om de getroffen woningen dicht te timmeren en af te dekken met zeilen.

Over de precieze oorzaak van de brand bestond nog geen duidelijkheid. Volgens de eerste berichten ontstond die op de benedenverdieping. Een deskundige van het parket zal daar uitsluitsel over moeten geven.

Sociale woning

Ondertussen blijkt het om sociale woningen te gaan waarvan één heel recent nog een totaalrenovatie onderging, zo bevestigt bevoegd schepen Nick Wenmaekers (GBL). “De oplevering van de panden gebeurde pas vorige week nog en binnenkort zouden er mensen intrekken. Dat zal nu helaas niet lukken”, zegt Wenmaekers.

“Het andere pand naast het huis waar de brand ontstond, stond voorlopig leeg omdat daar de renovatie binnenkort van start zou gaan. De bewoonster van het middelste huis, waar de brand uitbrak, wordt voorlopig opgevangen door een kennis.” (MM)