Uitslaande brand vernielt twee wagens op parking van multishop in Poperinge

Op de parking van doe-het-zelfzaak en multishop Desomer/Plancke in Poperinge brandden twee wagens zaterdagmiddag volledig uit. Bij aankomst van de hulpdiensten stonden beide voertuigen al in lichterlaaie. Er vielen gelukkig geen gewonden.

De brand werd zaterdagmiddag om 15.40 uur opgemerkt door een klant die net de winkel in de Europalaan in Poperinge zou binnengaan. Die klant merkte opeens een geknetter op en zag vervolgens hoe er vlammen en rook van onder de motorkap rechts vooraan van een geparkeerde wagen kwam. Die belde meteen de hulpdiensten op en snelde de winkel binnen. In de zaak werd meteen afgeroepen dat er een autobrand was en de eigenaar van een Volvo die dichtbij de eerste wagen geparkeerd stond best zijn voertuig snel verzette. Het was op dat moment echter al te laat.

Volledig uitgebrand

“Bij onze aankomst stonden de twee wagens al volledig in lichterlaaie”, zegt luitenant Pieter Ooghe van de brandweer van Ieper die samen met post Poperinge ter plaatse snelde. “Het vuur van de eerste grijze wagen was door de wind al overgeslagen op de tweede auto. Dat betrof een Volvo met een hybride motor waardoor die bluswerken iets langer in beslag namen omwille van de aanwezigheid van de kleine batterij in de wagen. Maar anders dan bij een elektrische wagen kan ook zo’n model vlot geblust worden.”

“De takelaar die de wrakken komt ophalen weet wet dat dergelijke wagens altijd best geïsoleerd gestockeerd worden omdat de kans op heropflakkering groter is dan bij een conventioneel model. Beide wagens zijn volledig uitgebrand. We hebben wel geluk dat de auto’s niet op de ondergrondse parking stonden van de zaak want dat zou de bluswerken veel moeilijker maken.”

Parking afgesloten

Tijdens de bluswerken werd de parking van Desomer/Plancke afgesloten voor alle bezoekers maar de winkel zelf kon openblijven. De eigenaars van de wagens, die in de winkel zaten, kregen info van de hulpdiensten en reageerden aangeslagen. Zij moesten op zoek naar een oplossing. De politie Arro Ieper deed ter plaatse de nodige vaststellingen maar alles wijst op een accidentele oorzaak. Volgens passanten zou er in een van de wagens ook een hondje hebben gezeten dat uit de brandende wagen gered kon worden maar daar hadden de hulpdiensten geen weet van. (JH)