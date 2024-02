Uitslaande brand vernielt tuinhuis en vakantiehuisje in Visserspark Oostduinkerke

Op vakantiedomein Visserspark in Oostduinkerke woedde woensdagavond een zware uitslaande brand vlakbij een vakantiehuisje. De brand ontstond in het tuinhuis naast het huisje. Dat brandde volledig uit en vernielde ook het vakantiehuisje zelf. Er raakte niemand gewond.

De brand in vakantiepark Visserspark in de Vissersstraat in Oostduinkerke werd woensdagavond om 22.35 uur gemeld. Eigenlijk was het een bewoner van vakantiedomein Duinengolf, dat vlakbij ligt, die als eerste de brand opmerkte. Die bewoner had rook en vuur opgemerkt in de buurt en belde de hulpdiensten op. Hij ging er vanuit dat de brand ook in Duinengolf woedde. “Die bewoner sprak met ons af dat hij ons zou opwachten aan de slagboom van Duinengolf”, zegt brandweerkapitein Filip Messeyne van post Koksijde-Oostduinkerke. “Maar bij het aanrijden merkten we de uitslaande brand al op en was het duidelijk dat die verderop woedde. We moesten dus even om rijden en zoeken naar de plaats in vakantiepark Visserspark om tot bij de brand te raken.”

Technische ruimte

Zowel posten Koksijde-Oostduinkerke als de Panne en de politie reden ter plaatse. Bij aankomst bleek de uitslaande brand vlak naast het vakantiehuisje te woeden. “In de tuin naast het huisje stond een tuinhuis, dat volledig in lichterlaaie stond”, vervolgt kapitein Messeyne. “Tussen het vakantiehuisje en het tuinhuis stond een technische ruimte. We vermoeden dat de brand daar is ontstaan en zo uitbreiding nam. Uiteindelijk raakte ook het vakantiehuisje zelf vernield. Verschillende ramen zijn stuk en ook onder het dak begon het te branden. We konden erger voorkomen maar het vakantiehuisje is niet meer bruikbaar.” De bewoners waren niet aanwezig. De politie neemt contact op met hen. (JH)