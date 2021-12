Uitslaande brand vernielt hoeve in Houtave, oorzaak nog niet bekend

Maandagavond even voor 20 uur maakte een passant in de Langedorpweg in Houtave – Zuienkerke melding van een uitslaande brand op een boerderij. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen reeds uit het dak van het woongedeelte van de hoeve.

Op het ogenblik van de brand was niemand in het huis aanwezig. De brandweer kon een paar dieren, waaronder schapen en geiten die naast de woning zaten, in veiligheid brengen. De korpsen van Blankenberge, Wenduine, Brugge en Oostkamp kwamen met zwaar materiaal ter plaatse en konden de aanpalende delen van de woning vrijwaren van de vlammen. Het woongedeelte zelf brandde volledig uit en kon niet gered worden.

Tijdens de bluswerken kwamen zowel de huurder als de eigenaar van de hoeve ter plaatse, ze waren beiden zwaar aangeslagen, maar niemand raakte gewond. Hoe en waar precies in de woning de brand ontstond, is nog niet duidelijk. De schade aan de hoeve zal pas bij dageraad blijken. Tijdens de bluswerkzaamheden was de Langedorpweg voor alle verkeer volledig afgesloten.