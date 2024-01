Uitslaande brand vernielt dak van bijgebouw villa in Oostduinkerke

Een uitslaande brand heeft donderdag het dak van een bijgebouw naast een villa in Oostduinkerke vernield. De brand was begonnen aan de schouw die verbonden is met de houtkachel.

Het waren de eigenaars van de woning in de Burgweg in Oostduinkerke die de brand rond 11.35 uur opmerkten. Toen ze hun bijgebouw zagen, stegen er grote vlammen op, komende van het dak.

Ladderwagen

Ze belden onmiddellijk de hulpdiensten waarna de brandweer en politie ter plaatse snelden. Posten Koksijde en Oostduinkerke kwamen langs en zetten onder andere de ladderwagen in om te blussen.

“Het ging om een brand ontstaan rond de schouw die verbonden is met de houtkachel”, zegt brandweerkapitein Filip Messeyne van post Oostduinkerke.

Gat in het dak

“Het vuur bevond zich rond de schouw bovenaan. Bij onze aankomst ging het om een uitslaande brand die neergeslagen was op het dak. Daardoor is er ook een gat in het dak gebrand. We kregen het vuur vrij snel onder controle maar moesten een deel van het dak verwijderen om verdere uitbreiding te voorkomen.”

Daarna werd gekeken om het dak nog dicht te maken. In het bijgebouw is een loungegedeelte gevestigd maar dat is even onbruikbaar. De schade beneden bleef wel beperkt. (JH)