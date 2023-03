Uitslaande brand vernielt appartement in Heist

Rond 13 uur zondagmiddag is brand uitgebroken in een appartement op de vierde verdieping van een appartementencomplex aan Laguna Beach in de Krommedijk in Heist.

Een dertigtal bewoners en aanwezigen konden zonder problemen hun woonst verlaten en stonden de brandweer op te wachten. Bij aankomst sloegen de vlammen al door de glazen schuifdeur naar buiten.

De brandweer had de brand snel onder controle en kon aanpalende appartementen vrijwaren van grote schade. Het appartement zelf brandde zo goed als volledig uit. Op het ogenblik van de brand waren de bewoners niet thuis. Niemand raakte dan ook gewond.