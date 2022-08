Uitslaande brand legt industrieloods in de as, zestig brandweerlieden houden vlammen in bedwang

Een uitslaande brand werd in nacht van donderdag op vrijdag opgemerkt op het industrieterrein van Ieper. Brandweer Westhoek mobiliseerde zestig brandweerlieden en heel wat materiaal om het vuur onder controle te krijgen. Een loods van een staalverwerkend bedrijf was volledig vernield.

Interventieploegen van Brandweer Westhoek werden ’s nachts rond 3 uur opgeroepen voor een industriebrand langs de Rozendaalstraat in de Ieperse industriezone.

“Bij aankomst van de brandweer stond de loods van achthonderd vierkante meter helemaal in lichterlaaie”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “Een aanhangwagen naast de loods en het gras richting een nabijgelegen bedrijf hadden ook al vuur gevat. In de loods bevonden zich voornamelijk afgewerkte staalproducten en heftrucks. Op het moment van de brand was er niemand aanwezig in het bedrijf.”

Het gaat om een vestiging van het Europees bedrijf ZINQ, dat staal thermisch verzinkt of galvaniseert voor de bouw-, automobiel-, mechanische techniek- en landbouwtechnieksector.

Door de omvang van de brand werd onmiddellijk opgeschaald. Uiteindelijk kwamen zestig brandweerlieden, vijf tankwagens, vijf autopompen, drie ladderwagens, een grote debietpomp en nog heel wat klein materieel uit de hele hulpverleningszone ter plaatse om de brand onder controle te krijgen. Dat lukte anderhalf uur na de melding.

“Omstreeks 4.30 uur was de brand onder controle en kon een deel van de versterking terug beschikken”, vervolgt Louagie. “De volledige loods is uitgebrand. Een aanpalende loods voor opslag van kleine materialen liep brandschade op. De productieloods werd gevrijwaard.”

De brandweer bleef nog urenlang ter plaatse om na te blussen. De hoge debietpomp werd ingezet om water uit het Ieperleekanaal te pompen. Hierdoor was de Oostkaai tussen de Zwaanhofweg en de Bargiestraat een viertal uur afgesloten voor alle verkeer.

Volgens de brandweer waren in de uitgebrande loods geen gevaarlijke stoffen aanwezig, maar de brandweer waarschuwde wel op sociale media voor heel wat rook, die nog vrijkwam tijdens het nablussen en trok richting de Zwaanhofweg en Noorderring bij Ieper. “Hinder van de rook? Sluit ramen en deuren. Schakel ventilatie uit”, klonk het. (TP)