In de Kwintebankstraat in de Oostendse Vuurtorenwijk, op de grens met Bredene, is een uitslaande brand uitgebroken in een villa.

De brand ontstond rond 16.30 uur en al snel sloegen de vlammen uit het dak. De brandweer ijlde massaal ter plaatse. Twee bewoners, die zich in de villa bevonden, werden in veiligheid gebracht.

De brandweer vraagt de omwonenden in de wijk ramen en deuren gesloten te houden. Er is ook een Be-Alert verspreid.