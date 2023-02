Uitslaande brand in Staden: rookpluim zelfs zichtbaar vanuit Roeselare

In de Grote Veldstraat in Staden is het deze middag hevig beginnen branden in een alleenstaande woning, de rookpluim kan je zelfs vanuit Roeselare zien. De brandweer is massaal ter plaatse.

Het is een uitslaande brand, dus moet de brandweer er alles aan doen om de brand niet te laten overslaan op de bomen. Burgemeester Francesco Vanderjeugd komt nog ter plaatse. (bron: Focus WTV)

Later meer.