Uitslaande brand blijken gensters van houtkachel te zijn

De brandweer kreeg maandagavond melding van een brand in een woning in de Stationsstraat in Eernegem.

Rond 19.30 uur zag een passant er vlammen op een dak van een rijwoning en meldde daarbij een uitslaande brand. Brandweerposten Koekelare en Gistel snelden ter plaatse. “Maar eenmaal aangekomen bleek er gelukkig weinig aan de hand te zijn”, zegt luitenant Francis Vermote. “We gingen binnen in de woning en troffen geen brand aan. Wel waren er vuurgensters uit de schouw van een houtkachel gekomen en wellicht werd dat opgemerkt als een brand. We voerden nog een controle uit, maar alles was veilig zodat we snel konden terugkeren.” (JH)