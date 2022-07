Uitslaande brand aan café Stad Harelbeke: twee mensen geraken gewond

Woensdagnacht diende Fluvia (post Harelbeke) uit te rukken voor een nachtelijke brand in de Noordstraat in Harelbeke. Bij aankomst bleek het te gaan om een uitslaande brand in de aanpalende garage gelegen vlak naast het café Stad Harelbeke. Twee mensen werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De brandweer kwam meteen ter plaatse in de Noordstraat. “Er kwam initieel een oproep binnen voor brandgeurcontrole”, klinkt het bij hulpverleningszone Fluvia. “Buren van een paar straten verder hadden ons opgebeld omdat ze een brandgeur waarnamen.”

Uitslaande brand

Toen de brandweer van Harelbeke ter plaatse kwam, zagen ze een uitslaande brand in de garage naast het café. “We zijn dan overgeschakeld naar een interventie voor een echte brand. Er werden meteen extra middelen ingezet.”

De brand was snel onder controle. De garage brandde volledig uit en ook in de herberg ernaast is er veel rookschade. Gelukkig kon de brandweermannen de aanpalende huizen vrijwaren.

Twee mensen naar ziekenhuis

Er moesten twee mensen afgevoerd worden naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook binnengekregen hadden. “Over de oorzaak van de brand is er momenteel nog geen uitsluitsel.” De site werd donderdagmorgen afgesloten met politielint. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt. Deze namiddag zal nog een speurhond worden ingezet om te achterhalen waar de brand is ontstaan.