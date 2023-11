Uitslaande appartementsbrand blijkt bewoner die vuurkorven aangestoken had te zijn

De brandweer spoedde zich dinsdagavond naar een appartementsgebouw in het centrum van Oostende. Buurtbewoners hadden er vlammen opgemerkt en belden de brandweer.

De brandweer rukte in grote getale uit gezien het om een van de hoogste verdiepingen ging van een appartementsgebouw in de Hendrik Serruyslaan. Op de zevende verdieping hadden buurtbewoners vlammen gezien en dat zorgde meteen voor paniek. “De melding was bij ons binnengekomen als een uitslaande brand”, vertelt brandweerluitenant Roemer Vanhoutte. “Daarom rukten we uit met het aantal manschappen en wagens dat op dat moment wordt voorgeschreven.”

Eens aangekomen trokken de brandweerlui meteen naar boven. Alleen bleek van een brand geen sprake te zijn. De bewoner van de zevende verdieping had op zijn terras enkele vuurkorven aangestoken. Dat was dan ook het vuur dat door buurtbewoners werd opgemerkt en aanzien werd als een uitslaande brand. De bewoner weigerde echter om de brandweer binnen te laten. Ook de politie kreeg weinig vat op de man. Uiteindelijk moest de brandweer niet tussenkomen.