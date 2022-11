Uitgevoerde werken veroorzaken brand in Menen: snelle tussenkomst brandweer beperkt de schade

Woensdagavond brak brand uit in de Moeskroenstraat. Dankzij een blitsinterventie van de brandweer bleef de schade beperkt. Uitgevoerde werken zouden aan de bron van het voorval liggen.

Het waren passanten die omstreeks 20.45 uur de hulpdiensten verwittigden. Ze merkten op hoe een houten dakgoot van een woning in brand stond. In geen tijd slaagde de brandweer erin verschillende wagens ter plaatse te krijgen, waardoor ze de situatie snel onder controle hadden.

“Het gaat om een leegstaande woning waar volop in verbouwd wordt”, liet de brandweerofficier optekenen. “Naar we hebben vernomen zou de eigenaar vandaag bezig zijn geweest aan de dakgoot. Het is dus meer dan aannemelijk dat we in die richting moeten kijken. Door snel en gericht te reageren konden we vermijden dat het vuur vrij spel kreeg en oversloeg naar de woning van de buren.”

Doordat het getroffen gebouw onbewoond is, stond de brandweer voor een extra uitdaging om ook van binnen in de vlammen te lijf te gaan. “Via de tuin van de buren konden we, door gebruik te maken van ladders, via een opening het gebouw alsnog binnen trekken”, verduidelijkte de officier. “Mocht dit niet zijn gelukt, dan hadden we weinig andere keuze dan het inbeuken van de deur. Toch proberen we dit zoveel mogelijk te vermijden.”

Tijdens de interventie bleef de Moeskroenstraat voor alle verkeer afgesloten. Voertuigen moesten via de Grondwetstraat en de Leopoldstraat omrijden. Niemand raakte tijdens de interventie gewond.