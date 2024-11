Uitbaters van uitgebrande brasserie Livingroom102 weten nog niet of gebouw te redden valt: “Emotioneel blijft het zwaar”

Vijf dagen na de verwoestende brand sijpelt het besef bij de uitbaters van Livingroom102 in Westkapelle bij Knokke-Heist steeds meer door. “Het is nog steeds zeer moeilijk te bevatten”, zegt Olivier Thiel. “Veel tijd om te bekomen, hebben we evenwel niet.”

Wie dezer dagen de Sluisstraat in Westkapelle bij Knokke-Heist passeert, ziet duidelijk hoe fel de brand vorige week woedde in de bekende brasserie. Van Livingroom102 blijft enkel een uitgebrand gebouw uit met een totaal vernield dak. Ook binnen is de ravage enorm. Volgens de deskundige ontstond het vuur aan een stopcontact op de eerste verdieping waar batterijen aan het opladen waren.

Van hemel naar hel

De vlammenzee woedde hoe dan ook al fel toen de brandweer vorige week donderdagavond even na 23 uur ter plaatse kwam. Op de eerste verdieping was brand ontstaan en al snel was duidelijk dat het gebouw redden een utopie was. De schade na de bluswerken was dan ook immens. Uitbaters Olivier Thiel en Maxime Osten konden enkel machteloos toekijken hoe hun levenswerk in vlammen opging. En zeggen dat ze een week eerder nog in feeststemming waren. De zakenpartners hadden net hun 19de zomer achter de rug en werden beloond met 12,5/20 in Gault&Millau, een stijging in de culinaire gids. Vorig jaar kwam Stromae nog proeven van de vermaarde tomaat-garnaal.

Vraagtekens

Vijf dagen na de verwoestende brand is het voor Olivier en Maxime nog steeds moeilijk te vatten wat er gebeurde. “Emotioneel blijft het zwaar”, zegt Olivier Thiel. “We zijn al dagenlang volop bezig om alles te regelen van administratie en verzekering. Veel tijd om te bekomen, is er niet. Veel meer dan dat kunnen we op dit moment dan ook niet zeggen. Ook op de vraag of ons gebouw al dan niet nog te redden valt, hebben we vooralsnog geen antwoord.” (MM)