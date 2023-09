Uitbaters frituur De Spits in Brugge meten schade op na zware brand: “Alles is kapot of gesmolten”

“We zijn blij dat er niemand gewond raakte, maar de ravage is wel zéér groot. Al willen we de zaak zo snel mogelijk weer openen.” De uitbaters van frituur De Spits in de schaduw van het Jan Breydelstadion in Sint-Andries, bij Brugge, kwamen donderdagochtend de schade opmeten van de zware brand die enkele uren eerder uitbrak in de zaak. En die is groot, zéér groot.

Frituur De Spits opende zes maanden geleden de deuren langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries. De zaak is dankzij de ligging vlakbij het voetbalstadion een geliefkoosd adresje bij voetbalsupporters. Maar donderdag liep het in alle vroegte verkeerd.

Door een kortsluiting aan een transformator van de elektriciteit ontstond brand in een kast boven de frietketels. Het waren de bewoners van een appartement boven de frituur die alarm sloegen toen ze het brandalarm hoorden afgaan. Toen ze rook zagen, beseften ze meteen de ernst van de situatie. Bij aankomst van de brandweer had de frituur zich al gevuld met een dichte rookontwikkeling.

Grote ravage

De situatie was relatief snel onder controle, maar dat neemt niet weg dat de ravage groot is. “De frietketels zijn vernield, de koeltoog is kapot, de frigo’s zijn weggesmolten, televisieschermen kwamen naar beneden, het plafond zakte in en eigenlijk ziet alles zwart”, zeggen de zaakvoerders. “Dus ja, de schade is zeker zéér groot.”

Voor de zaakvoerders is het een serieuze opdoffer. Binnenin de frituur is effectief alles zwartgeblakerd. Van de witte muren blijft nauwelijks iets over. In de loop van de voormiddag kwamen experten van de verzekering al langs om het nodige papierwerk in orde te brengen. “De brandweer heeft ons ook verzekerd dat de brand accidenteel ontstaan is. Het personeel heeft de zaak woensdagavond ook gewoon correct afgesloten zoals altijd. Het is nog een geluk geweest dat de bovenbuur zo snel alarm sloeg. Zo is mogelijk nog erger vermeden. Natuurlijk wil je zo’n brand als zaakvoerder nooit meemaken. Toch we zijn in eerste instantie blij dat er niemand gewond raakte”, zeggen ze. “Het materiële is vervangbaar. Ook de schade in de bovenliggende appartementen is gelukkig zéér beperkt.”

Crowdfunding

Blijft over: de opkuis. En dat wordt nog een heus karwei. “De frituur blijft logischerwijs voorlopig dicht. Maar dat De Spits weer zal openen, daar bestaat geen twijfel over. Het is onze ambitie om al binnen een maand terug frietjes te bakken en de eerste klanten weer te ontvangen”, klinkt het optimistisch.

Er loopt momenteel een crowdfunding om de heropbouw mee te financieren. “De verzekering dekt veel, maar dit wordt een straatje van lange adem. Om sneller van start te kunnen gaan, hebben wij daarbij jullie hulp nodig”, klinkt de motivering van de uitbaters. (MM)