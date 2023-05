Uitbaters Andy en Melissa willen feestzaal heropenen na zware brand: “Alle feesten zijn al opnieuw gepland”

De zware brand die maandagavond veel schade aanbracht in feestzaal Den Doedel in Koekelare ontstond aan een wasmachine in een lokaal achter de zaal. Omdat de branddeur gesloten was werd nog meer schade voorkomen. “Maar toch is alles kapot in de zaal. We zijn nu feesten aan het herplannen in een andere zaal en mijn ambitie is zeker om alles her op te bouwen”, zegt uitbater Andy Eeckloo.

Feestzaal Den Doedel in de Noordomstraat in Koekelare is nog maar sinds september open. Uitbaters Andy Eeckloo en zijn vrouw Melissa Vanthuyne kochten toen de leegstaande Carrefour op die achter de brasserie Den Doedel lag. Ze voerden een ingrijpende werken in uit om uiteindelijk de feestzaal met twee zalen, goed voor elk 200 man te openen. Met lede ogen moesten ze maandagavond aanzien hoe hun droom vernield werd door de brand.

Heropbouwen

Ondanks de tegenslag blijven ze niet bij de pakken zitten. “We zijn volop bezig met de feesten die nog op de agenda stonden opnieuw te plannen”, zegt Andy. “Daarvoor zullen we uitwijken naar feestzaal De Blaaspijp wat verderop. We zijn al bezig met zaken en drank te verhuizen naar die locatie en onze klanten te verwittigen. Wat ons betreft zijn we absoluut van plan om onze feestzaal opnieuw op te bouwen, als we daarvoor medewerking krijgen van de verzekeraar. Er zal zeker veel werk zijn want eigenlijk is alles kapot.”

Groot gebouw

De brandweer was uiteindelijk tot dinsdagmiddag bezig met nabluswerken op de site. De brand zelf werd maandagavond om 18.10 uur ontdekt toen uit de feestzaal heel wat rook opsteeg. Omwille van de complexiteit van het gebouw en de grootte was het voor de brandweer onmogelijk om van binnenuit te blussen. Door een gat in het dak te maken kon uiteindelijk het lokaal bereikt worden waar de brand woedde. Om 21.30 uur was alles geblust maar de brandweer bleef nog de hele nacht ter plaatse.

Tot middag nageblust

“Ploegen van de brandweer zijn nog tot 4.30 uur bezig geweest met nabluswerken”, zegt brandweerkapitein Dries Depreitere van post Koekelare. “De bedoeling was om in de voormiddag terug te keren maar om 6 uur belden buurtbewoners de alarmcentrale op omdat er opnieuw heel wat rook opsteeg uit het gebouw. Gedurende de hele voormiddag werd opnieuw nageblust en werd materiaal uit de zaal gehaald. De grootdebietventilator werd ingezet om alle rook uit het ganse gebouw te blazen en werden ook extra openingen gemaakt in het dak.”

Brandende wasmachine

De oorzaak van de brand ligt meer dan waarschijnlijk bij een technisch defect aan een wasmachine in een lokaal achter de zaal. Het toestel vatte vuur en sloeg over op een droogkast. Uiteindelijk ontstond brand in het ganse lokaal. “Dat lokaal is gelukkig gescheiden van de eigenlijke feestzaal door een branddeur, die dicht was”, vervolgt kapitein Depreitere. “De stijgende rook verspreidde zich echter door het valse plafond waardoor eigenlijk het ganse gebouw aangetast is door rook en roet. En in de tweede feestzaal kwam een stuk van het valse plafond naar beneden waardoor in die zaal ook een brand ontstond.”

In beide zalen en het ganse gebouw is de schade door de rook, roetvorming en het vele bluswater echter aanzienlijk. (JH)