Uitbater verwoeste horecazaak in Knokke-Heist doet verhaal: “Mijn zaak én woning gingen in vlammen op”

“Alles ging zó snel. Dat de vlammen zich over het volledige pand zouden verspreiden, had ik nooit verwacht.” Twee dagen nadat een brand de bekende snackbar Pizza Pitta Milano in Knokke-Heist volledig verwoestte, doet uitbater Ufuk Saka (26) zijn verhaal. De man is aangeslagen; hij is dan ook niet alleen zijn zaak, maar ook zijn woning kwijt. Hij spreekt zich ook uit over de toekomst.

Zaterdagmiddag omstreeks 16 uur: het is rustig in de horecazaak van Ufuk Saka op het Pastoor De Neveplein in Westkapelle. De 26-jarige man nam vorig jaar in februari de bekende snackbar Pizza Pitta Milano over in de schaduw van de Sint-Niklaaskerk en was er ook zaterdag aan het werk. Hij was samen met een vriend aanwezig in de zaak toen de brand ontstond.

Technisch defect frietketel

“Ik had de frietketelinstallatie op sluimerstand gezet omdat het een kalm moment van de dag was”, start Ufuk Saka zijn verhaal. “Maar plots rook ik olie, wat uiteraard niet normaal is. Toen ik vooraan in de zaak ging kijken, zag ik witte rook en wist ik dat er een probleem was met de frietketels.” De uitbater beseft meteen dat de situatie mogelijk ernstig was en schakelt de stroom en gasvoorziening uit. De vlammen probeert hij te blussen met een speciaal voorzien blusdeken. “We hebben ook meteen de brandweer verwittigd, maar alles ging zó snel. Het vuur verspreidde zich in een razend tempo verder.”

Voor de man zat er niks anders op dan zichzelf in veiligheid te brengen en te wachten op de aankomst van de brandweer. Al snel werd evenwel duidelijk dat de brand zware schade zou aanrichtten. Die vrees werd werkelijkheid: het pand brandde volledig uit. “Een technisch probleem met de frietketel lag aan de basis”, zucht de uitbater. “De temperatuur van de olie bleef maar stijgen, terwijl dat normaal niet zou mogen en de installatie uitgeschakeld moest zijn. We waren voor de duidelijkheid geen frieten aan het bakken op dat moment.”

Persoonlijke bezittingen weg

De brandweer kon uiteindelijk wel vermijden dat de vlammen zich verspreidden naar de naastliggende panden. “En dat is toch wel een opluchting”, zegt Ufuk Saka. “Er vielen gelukkig ook geen gewonden, maar de materiële schade is natuurlijk wel enorm. Ik woonde ook boven de zaak, maar daar blijft niks van over. Mijn persoonlijke bezittingen, denk aan mijn kledij en computer, zijn allemaal gesmolten en in de brand gebleven. Ik loop al drie dagen rond met dezelfde broek.”

Terwijl de man zijn verhaal doet, denkt hij spontaan aan de mensen die de vlammen zagen en ongetwijfeld terugdachten aan de verwoestende brand van jaren geleden die de Sint-Niklaaskerk, recht tegenover het pand, in as legde. Wat zijn eigen toekomst brengt, is nog in het duister tasten. “Ik huur het pand en moet nog samenzitten met de eigenaar en verzekeringsmaatschappij. Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over een heropening of er een termijn op te kleven”, besluit de man. “Ik moet hier ook eerst even van bekomen.” (MM)