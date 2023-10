Uitbater Baljit blikt terug op allesverwoestende brand in Oostendse uitgaansbuurt: “We zullen heropbouwen en heropenen met een groot feest”

Anderhalve week nadat een zware brand nachtclub The Truth in de Oostendse uitgaansbuurt volledig verwoestte en enkele andere horecazaken beschadigde, blijft uitbater Baljit Singh met heel wat vragen zitten. “Nog steeds heb ik geen flauw benul wie ons kwaad zou willen doen, we waren zo goed bezig”, zegt de man.

Baljit is nog steeds zwaar onder de indruk van wat er zich op zondag 24 september heeft afgespeeld in de Oostendse uitgaansbuurt. Op camerabeelden is te zien hoe een man, vermomd met iets wat lijkt op een mondmasker, zich kort na het middaguur een twintigtal minuten ophoudt op het terras van nachtclub The Truth. Meteen na zijn vertrek staat het hele terras in lichterlaaie. De vlammen woedden hevig en verwoestten de hele zaak, het bijhorende gebouw en brachten schade toe aan verschillende aanpalende horecazaken: van gesmolten borden, glas en terrassen, tot brand- en waterschade.

Baljit kon niet anders dan op afstand toekijken hoe zijn zaak, die hij pas in maart had overgenomen, met de grond gelijk werd gemaakt. “Ok, de zaak had een eerder kwalijke reputatie voor wij die overnamen, maar we waren zo goed bezig”, reageert Baljit anderhalve week na de verwoestende brand. “We kregen zelfs felicitaties van de politiemensen die zich tijdens het weekend opstellen in de uitgaansbuurt. Nu en dan weren we mensen waarvan we denken dat die in onze zaak niet thuishoren. Wou een van hen wraak nemen omdat hij niet binnen mocht? Ik heb zo veel vragen, maar voorlopig nog geen antwoorden. Er gaan heel veel geruchten rond: personeelslid dat ontslagen zou zijn, ruzie de avond voorheen. Ik kan zeggen dat we alleen maar met familie werken en dat er de avond voor de brand niets aan de hand was.”

Bloed, zweet en tranen

Hoewel de schrik erin zit, wil Baljit de zaak volledig heropbouwen. “De expert van de verzekeringen komt eerstdaags langs en daarna hopen we met de werken te kunnen starten”, duidt Baljit. “We zijn vastbesloten om de zaak opnieuw op te starten, zodat de uitgaansbuurt blijft leven. Er zijn al zo veel zaken verdwenen en wij willen daar niet een van zijn. Het zal echter veel bloed, zweet en tranen vergen om alles van nul terug op te bouwen, want werkelijk alles is verwoest. Schrik? Natuurlijk. Vooral omdat we nog steeds niet weten wie en vooral waarom men ons kwaad wou doen.”

“Wij zijn mensen die met andere mensen praten en dat helpt wel”, vervolgt de man. “Overeenkomen is altijd de beste oplossing. Net daarom schrikken we ervan dat iemand ons kwaad wou doen. Ondertussen zijn we wel zeker dat The Truth geviseerd werd. Ook al is er geen enkele reden om zoiets te doen, we willen de reden weten. De voorbije anderhalve week heb ik ’s nachts geen oog dichtgedaan. De molen blijft maar draaien.”

The Truth heropbouwen zal geen probleem zijn. Volgens de uitbater is het gebouw stabiel. “We hopen minstens tegen de paasvakantie te kunnen heropenen, vroeger mag uiteraard ook. We zullen dat doen met een groot heropeningsfeest. We hopen dan ook op de steun van de vele Oostendenaars en van iedereen die The Truth genegen is”, besluit Baljit.