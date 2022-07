Uitbaatster Martine aangeslagen na brand op vakantiedomein De Boerderie: “onzeker of er nog kampen kunnen doorgaan deze zomer”

Na een zware brand in een loods naast hun vakantieverblijf op hoeve De Boerderie in Beauvoorde (Veurne) moesten 108 kinderen woensdagochtend geëvacueerd worden. Het gaat om kinderen die er dagactiviteiten maakten, maar ook om kinderen die er sinds zondag op kamp waren. Hun kamp werd vroegtijdig stopgezet.

“Dit is mijn levenswerk van 10 jaar”, zegt uitbaatster Martine Rabaey aangeslagen. “Of er nog vakantiekampen kunnen doorgaan deze zomer is niet zeker. Gelukkig kunnen er wel nog kinderen op dagactiviteit komen.”

De zware brand in vakantiehoeve De Boerderie in de Groeneplaats in Beauvoorde brak rond 9.25 uur uit. Op De Boerderie gaan tal van dagactiviteiten met dagopvang door maar verblijven ook kinderen in jeugdkampen. Er waren 108 kinderen aanwezig toen het vuur uitbrak.

Een deel van hen waren er voor de dagactiviteit, de andere sliepen er al sinds zondag via organisatie Heyo vakantiekampen. Even snel als het vuur opgemerkt werd trad het interne noodplan van De Boerderie in werking en nog voor de komst van de hulpdiensten waren alle kinderen geëvacueerd. Eerst naar een opvangplaats, later naar feestzaal Salons Drie Koningen even verderop.

Levenswerk van 10 jaar

De Boerderie wordt uitgebaat door Martine Rabaey (58), vrouw van korpsdokter Paul Degrande van Brandweer Westhoek. “Het is mijn levenswerk van 10 jaar”, zegt Martine aangeslagen.

“Dan een brand mee maken is pijnlijk. Gelukkig bleef de brand zelf beperkt tot de loods. De schade is er groot maar dat zal wel hersteld kunnen worden. De slaapplaatsen van de kinderen ligt er naast en daar is geen brandschade.”

“Er is wel veel rook- en waterschade. Daarom zullen kampen er voorlopig niet meer kunnen doorgaan. Of dat deze zomer nog het geval zal zijn weet ik niet. Dat is een kleine ramp zo aan het begin van het zomerseizoen. Het is ook bijna bouwverlof dus het is nog af te wachten hoe snel alles rond raakt. De dagactiviteiten zullen wél nog kunnen doorgaan. Het zal een opsteker zijn om toch nog lachende kinderen hier te zien.”

Kinderen niets van gemerkt

Martine en de organisatie kregen een pluim van de hulpdiensten voor de snelle evacuatie. “De kinderen waren bezig met activiteiten op een ander terrein”, vervolgt Martine.

“Zij werden door ons en de monitoren allen snel weg gebracht en eigenlijk hebben zij niets opgemerkt van de brand. We hebben ons aantal monitoren meteen kunnen verdubbelen en konden gelukkig rekenen op de directe bereidwillige hulp van de burgemeester, Chiro Trezebees en de mensen van feestzaal Drie Koningen.”

“Daar kregen ze een warme maaltijd, drinken en werd meteen middagprogramma opgestart. Fantastisch hoe iedereen in de bres is gesprongen en mijn grote dankbaarheid naar allen.”

Opgehaald door ouders

“De organisatie van de vakantiekampen heeft meteen communicatie gevoerd naar de ouders”, zegt burgemeester Peter Roose. “Het gaat om lagere schoolkinderen uit gans Vlaanderen. Zij konden hun kinderen in de namiddag of avond ophalen aan de feestzaal. Hun spullen en kledij werden door de brandweer vanuit de kampplaats overgebracht en zijn mogelijk besmet met rook. Iedereen kreeg tips mee hoe ze te wassen.”

Wie dat wou mocht ook de kinderen van de dagactiviteit ophalen. Dat deed ook Tom Van Rompaey uit Veurne die zoon Emile (5) ophaalde. “Hij was eigenlijk helemaal niet onder de indruk”, lacht Tom.

“Het meest opvallende wat er vandaag gebeurde was zijn beker met soep die omgevallen was. En hij had ergens ook wel de brandweer gezien. Emile komt normaal elke dag naar hier voor activiteiten. Hopelijk kan hij terugkeren want er valt hier veel te beleven.”

Slaapplaats kinderen gevrijwaard

De massaal toegesnelde hulpdiensten en brandweer bleven nagenoeg een ganse dag ter plaatse. “Bij aankomst van de brandweer ging het om een uitslaande brand in een werkloods”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

“In de loods ligt allerhande materiaal opgeslagen maar ook twee mazouttanks, flessen zuurstof en producten voor laswerken. Er kwamen heel wat posten en tankwagens ter plaatse om het vuur te bestrijden. De slaapplaatsen van de kinderen werd gevrijwaard door de brand maar omdat er rook binnendrong in hun verblijf kon dat kamp niet meer doorgaan.”

Asbest vrijgekomen

Bij de brand is ook asbest en giftige rook vrijgekomen. “Er werd een BE-alert verstuurd naar de bewoners die de raad kregen om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen”, vervolgt Louagie.

“Een adviseur gevaarlijke stoffen is ter plaatse gekomen om de verspreiding in kaart te brengen en te bepalen welke maatregelen genomen moet worden. Daarover krijgen omwonenden info via de communicatiekanalen van stad Veurne en de brandweer.”

