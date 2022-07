Uit de kluiten gewassen kampvuur zorgt even voor ongerustheid in Moerkerke

Op de terreinen van een hoeve in de Waterhoek, die eerder deze maand door een zware brand helemaal afbrandde, is een jongerenkamp aan de gang. Rond 19.00 uur staken de jongeren een kampvuur aan. Het kampvuur viel iets groter uit dan aanvankelijk gedacht. Met vlammen tot wel vier meter hoog.

Dat zorgde voor wat bezorgdheid. Dus werd de brandweer er bijgehaald. Niet tegenstaande het kampvuur vergund was en de leiding de nodige veiligheidsmaatregelen had genomen, was het kampvuur toch buiten proportie.

De brandweer en politie wezen de jongeren op de gevaren, maar dienden verder niet in te grijpen. Het kampvuur werd naar een toelaatbaar niveau gereduceerd. Maar dat drukte de pret niet in het kamp.

(JV/ Foto JV)