Tweede afvalbrand in tunnel onder de E403 in Ardooie op drie dagen

De Ardooise brandweer moest woensdagavond uitrukken naar de tunnel onder de E403 voor een afvalbrand. Deze tunnel, ook de Koeientunnel genaamd, ligt in de Hoogbeverenstraat.

Het was de tweede keer in nauwelijks drie dagen tijd dat er op deze plaats een soortgelijke brand was ontstaan. De brand was duidelijk aangestoken en er was een allegaartje aan rommel bijeen gebracht.

Gelukkig was de berm waarin de rommel lag nog niet zo droog zodat het vuur beperkt bleef. De brandweer, die gealarmeerd was door een voorbijganger, was vlug ter plaatse en vermoedt dan ook dat iemand er doelbewust rommel in brand stak.

