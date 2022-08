Twee woningen onbewoonbaar na blikseminslag in Ichtegem; ook woning in Zevekote geraakt

Twee blikseminslagen sloegen dinsdagavond omstreeks 17 uur zowat gelijktijdig in op drie huizen in Ichtegem en Zevekote. Vooral in Ichtegem is de schade groot: een koppelwoning is onbewoonbaar verklaard. “Het gaat om dezelfde blikseminslag die beide daken trof”, zegt brandweerkapitein Marc Degrieck. In Zevekote bleef de schade dan weer eerder beperkt.

Even voor 17 uur trok een kort, maar hevig onweer over de regio. Dat ging gepaard met enkele stortbuien en meerdere bliksemontladingen in korte tijd. Het onweer was snel over, maar zowel in de Moerdijkstraat in Ichtegem als in de Leffingestraat in Zevekote werden huizen getroffen door de bliksem. In Zevekote is de schade beperkt, maar in Ichtegem zijn twee woningen onbewoonbaar.

Zelfde blikseminslag

Passanten zagen hoe plots rook en vlammen opstegen uit het dak van een woning en belden de hulpdiensten. Ook uit het dak van het aanpalende huis was rook te zien. Ze belden aan, maar niemand reageerde. “Onze eerste bekommernis was dan ook om snel binnen te raken om te zien of er iemand thuis was”, zegt brandweerkapitein Marc Degrieck van post Torhout.

“Dat was niet het geval. We zien duidelijk dat dezelfde blikseminslag gelijktijdig op de toppen van de twee daken is ingeslagen. De brand ontstond van boven naar beneden wat het voor ons moeilijker maakt. In het eerste huis is de brandschade het zwaarst, zowel aan het dak, de achterzijde als binnen. De volledige elektriciteit werd ook vernield. In dat dak zitten de meeste gaten. In het tweede huis is er ook brandschade, maar iets minder. Hoe dan ook zijn beide woningen onbewoonbaar.”

Burgemeester Lieven Cobbaert (Open Vld) kwam ter plaatse en stak de bewoners een hart onder de riem. “De bewoners gaven aan dat ze in eerste instantie bij familie of kennissen terecht kunnen voor opvang. Indien niet staan wij klaar om te helpen.”

Derde huis getroffen

Meerdere brandweerposten kwamen ter plaatse, maar tegelijk sloeg ook de bliksem in op het dak van een rijwoning in de Leffingestraat in Zevekote, een deelgemeente van Gistel. Het waren buren die na een luide knal rook zagen opstijgen uit het dak van de woning. “Eerst was er die luide knal. Toen we naar buiten keken, zagen we stenen naar beneden vallen vanaf het dak van de buren”, klinkt het bij de buurvrouw. “We wisten meteen dat de bliksem ingeslagen was en hebben onze buren verwittigd en de brandweer gebeld.”

Eigenaars Gilbert Depozollo (83) en zijn vrouw Maria bleven gelukkig ongedeerd. “Op de kleerkast ligt een matras en daar is de bliksem, door het dak, op ingeslagen”, zegt Gilbert. “De matras is beginnen branden en dat zorgde voor heel wat rook. Ik heb zelf nog een poging ondernomen om te blussen, maar toen ik merkte dat het onbegonnen werk was, ben ik met mijn vrouw het huis uit gegaan. Tegen dan was de brandweer al toegekomen.”

De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. “De brand is al bij al beperkt gebleven”, duidt brandweerluitenant van de Gistelse brandweer, Jan Ghyselbrecht. “Het vuur sloeg al snel over op de houten balken, maar we waren er snel bij en kregen het vuur snel onder controle. Er is vooral veel waterschade, maar de bewoners mogen vanavond hun huis terug in.”

(JH/JRO)