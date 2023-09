Twee werklui naar ziekenhuis na uitslaande brand in appartement dat verbouwd wordt

In de H. Christiaenlaan in Sint-Idesbald, bij Koksijde, brak woensdagmorgen rond 10.50 uur een uitslaande brand uit in een appartement dat momenteel verbouwd wordt. Een probleem met aceton waarbij een vonk ontstond, zou aan de oorzaak liggen. Twee werklui die het vuur nog blusten, werden naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak rond 10.50 uur uit de ramen van een appartement op de tweede verdieping van een gebouw dat vijf etages telt, in de H. Christiaenlaan in Sint-Idesbald bij Koksijde. In het appartement worden momenteel grote verbouwingswerken uitgevoerd. Het waren dan ook twee werklui die aanwezig waren die de brand opmerkten en de brandweer verwittigen.

“Bij onze aankomst was de brand reeds geblust door de aanwezige werklui”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “De schade in het leegstaande appartement is vrij groot. Er was geen uitbreiding naar de nabijgelegen woningen.”

Aceton

Het betreffende appartement staat momenteel leeg en wordt verbouwd. Twee werklui waren er aanwezig en werkten gisteren (dinsdag, red.) nog aan de elektriciteit. Vandaag (woensdag, red.) waren ze bezig met de vloerbekleding te verwijderen en gebruikten daarvoor onder meer aceton.

Tijdens die werken ontstond door het schrapen op de vloer plots een vonk waarna er erg snel brand ontstond. Dat leek eerst ernstig en de werklui belden meteen de brandweer, terwijl een van hen vast leek te zitten tussen de vlammen. Maar ze slaagden er alsnog in met een brandblusser om het vuur te doven voor de komst van de brandweer. Daarbij ademden ze wel teveel rook in en werden ze ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Ze stellen het vrij goed. Het appartement kan momenteel niet verder verbouwd worden. (JH)