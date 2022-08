Twee tot drie keer meer buitenbranden dan vorig jaar

De afgelopen weken waren er twee tot zelfs drie keer meer buitenbranden dan vorig jaar. Deze zomer is dan ook al veel droger dan in 2021. West-Vlaamse brandweerzones roepen mensen op om extra voorzichtig te zijn. “Woensdagvoormiddag alleen al kregen wij twee meldingen binnen van dingen, die in de vlakke zon waren beginnen branden. En de komende dagen zal het er met de hittegolf niet beter op worden”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van brandweerzone Westhoek.

De buitenbranden in West-Vlaanderen volgen elkaar de laatste tijd steeds sneller op. Door de aanhoudende droogte en de hete temperaturen moesten de brandweerzones deze zomervakantie twee tot drie keer meer uitrukken voor een buitenbrand dan vorig jaar tijdens de nattere zomers. Voor de brandweerzone Fluvia was dat zelfs vier keer zo vaak.

“Het is op dit moment zeer droog, er is maar een klein vonkje nodig om een volledig veld of gazon te laten branden”

In sommige brandweerzones, zoals Fluvia en Westhoek werden zelfs bijna dubbel zoveel buitenbranden gemeld als de zomervakantie van 2020. Toen kregen we te maken met een lange hittegolf van 12 dagen. In 2020 deed zone Fluvia vanaf 1 juli tot 10 augustus 16 interventies voor buitenbranden tegenover 27 dit jaar en zone Westhoek deed er nu al 22 tegenover 12 toen. “Misschien zijn mensen in het afgelopen jaar wat waakzamer geworden door de hele droogte en bellen ze vlugger naar de brandweer wanneer ze een teken van brand zien”, zegt officier Rob Nachtergaele.

Vaak gaat het over kleine branden in bossen, tuinen, bermen, duinen of op velden, waar de brandweer vlug kon ingrijpen en de schade beperkt bleef. Maar de duinenbrand in De Haan op dinsdag 19 juli, de heetste zomerdag tot nu toe, was van een veel groter kaliber. Toen brandden er vijf auto’s uit.

Mensen sensibiliseren

De bodem is op dit moment zeer droog. “Er is maar een klein vonkje nodig om de velden of gazons te doen branden”, vertelt Kristof Louagie, woordvoerder van brandweerzone Westhoek. Daarom is er sinds 8 augustus een verbod om nog vuur te maken of te roken in bos- en natuurgebieden.

“Het is eigenlijk niet zo moeilijk. Mensen moeten hun gezond verstand gebruiken”

Bij een grasbrand in Bredene brandde maandagavond 2.500 vierkante meter vegetatie af. © Politiezone Bredene-De Haan

“Verder kunnen we alleen de mensen waarschuwen. Laat geen smeulende peuken of glas achter in de bermen. Laat geen brandbare dingen in de vlakke zon staan, want door de hitte kan er brand ontstaan, zoals in vuilnisbakken. Verbrand geen onkruid meer in de tuin. Pas op met een barbecue of vuurschaal. Zorg dat je een emmer water of zand bij de hand hebt. We vragen gewoon aan mensen om hun gezond verstand te gebruiken, want met deze hittegolf zal het alleen maar droger worden.”