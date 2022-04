Twee meisjes van 10 en 12 jaar sterven bij woningbrand in Le Bizet

Een woningbrand in Le Bizet eiste zaterdagmorgen een bijzonder zware rol. Twee meisjes van 10 en 12 jaar konden niet gered worden.

Zaterdagmorgen brak brand uit in een woning waar een gezin leeft met vijf kinderen in de Duribreustraat in Le Bizet, een dorp van Komen-Waasten. De brand zou uitgebroken zijn in de kamer van de twee meisjes die niet gered konden worden. De ouders en de drie oudste kinderen konden wel op tijd het huis verlaten.

Later meer.