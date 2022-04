Twee meisjes van 10 en 12 jaar sterven bij woningbrand in Le Bizet, vader raakt gewond bij reddingspoging

Zaterdagmorgen brak brand uit in een bescheiden rijhuis in de Duribreustraat, in het centrum van het Komense gehucht Le Bizet. In geen tijd verslonden de vlammen de volledige bovenverdieping van de woonst. Een indrukwekkende hulpoperatie werd gelanceerd maar voor 2 kinderen kwam alle hulp te laat. Beide meisjes, 10 en 12 jaar oud, overleden ter plaatse.

Het waren buren die rond 8:30 uur alarm sloegen. Ze merkten hoe er een dikke rookpluim uit het dak van de getroffen woonst kwam. Ze klopten aan de voordeur, waarop de bewoners openden, zich van geen kwaad bewust zijnde.

“De ouders waren met 3 van hun 5 kinderen nog maar pas wakker en waren begonnen aan het ontbijt”, klinkt het bij Komens eerste Schepen Didier Soete, die eveneens ter plaatse kwam. “Hun twee kleinste dochters, 10 en 12 jaar oud, lagen nog te slapen in de kamer net onder het dak. Daar moet ook de brand zijn ontstaan. Wat hierop volgde kan niet anders dan een drama worden omschreven.”

Papa raakt gewond

“De moeder kon met 3 kinderen vluchten naar de voorburen, terwijl de vader keer op keer probeerde om de twee kleinste kinderen te redden. Tot drie keer toe trok hij naar de zolderkamer maar hij was geen partij voor de rook en het vuur. Zelf raakte hij gewond tijdens deze reddingspoging maar voor de dochtertjes kwam alle hulp te laat.”

“Verschillende mensen probeerden nog via de gevel van de woning actie te ondernemen maar ook daar werd het gewoon te gevaarlijk. Het is een gruwelijke gebeurtenis die diepe wonden achterlaat. De gemeente bood meteen een tijdelijk onderdak aan voor dit getroffen gezin en ook psychologische hulp is onderweg. Beide kinderen gingen naar het stedelijke atheneum en ook die mensen werden reeds verwittigd.”

Moeilijk te blussen

Brandweerploegen van Komen-Waasten, Heuvelland, Moeskroen en zelfs het Franse Armentières kwamen ter plaatse maar stonden tegenover een aartsmoeilijke taak. “Bij onze aankomst sloegen de vlammen door het dak en was de straat gevuld met een dikke rook”, verklaarde de brandweerofficier ter plaatse.

Twee van de vijf kinderen konden helaas niet gered worden. © CL

“We hebben alles op alles gezet om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen, wat na iets meer dan 1 uur blussen ook lukte. Meer info kan ik niet geven daar het parket verschillende deskundigen ter plaatse stuurt. Alle communicatie zal dan ook via die kanalen verlopen. Wat ik wel kan zeggen is dat dit ook bij onze mensen er diep op inhakt. Het verlies van kinderlevens is iets wat we allemaal hopen nooit mee te hoeven maken.”

Rond 14:00 kwamen de parketdeskundigen ter plaatse om er de nodige vaststellingen te doen. De Durbrieustraat blijft tot die tijd volledig afgesloten.

(CL)