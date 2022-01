Twee katten sterven na brand op appartement, bewoonster naar ziekenhuis

In de Nieuwpoortsesteenweg in Mariakerke (Oostende) is dinsdagnamiddag een zware brand uitgebroken in een flat. Een 29-jarige vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze rook had ingeademd, maar is daar intussen ontslagen. Haar katten lieten het leven, ondanks reanimatiepogingen door de hulpdiensten.

De brand ontstond rond 15 uur in een appartement op de eerste verdieping van het flatgebouw met vier bouwlagen, in de Nieuwpoortsesteenweg tussen de Asterlaan en Narcissenlaan in Mariakerke. Meteen was een grote rookpluim te zien. De bewoonster belde de hulpdiensten met de melding dat haar wasmachine in brand was gevlogen. Ze kon op tijd vluchten maar had behoorlijk wat rook binnengekregen. Ook de andere bewoners van het gebouw maakten zich uit de voeten. Ze stonden op straat toen de hulpdiensten aankwamen.

Alle hulp komt te laat voor katten

“De bewoonster van de flat in kwestie naar het ziekenhuis overgebracht ter controle. Daar heeft ze zuurstof toegediend gekregen. Ze heeft het ziekenhuis snel weer mogen verlaten”, zegt politiewoordvoerder Timmy Van Assche. De brandweer haalde wel twee katten uit de flat. Ze waren er erg aan toe en werden ter plaatse gereanimeerd. Een van de katten is nog door een brandweerman, al lopend, overgebracht naar de dierenarts in de buurt. “Maar het bleek echter tevergeefs. De katten stierven beide aan de gevolgen van de rookintoxicatie”, geeft de woordvoerder nog mee.

Onbewoonbaar

De brandweer had de brand relatief vlug onder controle, maar de flat in kwestie is ernstig beschadigd en nagenoeg uitgebrand. “De bewoonster kan er de komende tijd hoe dan ook niet meer verblijven. Intussen is er wel al een oplossing gevonden voor een onderkomen. De andere flats zijn wel nog bewoonbaar”, besluit Van Assche. De brandweer ventileerde nog erg grondig na in de andere delen van het gebouw om de geur zo veel mogelijk te beperken. Nieuwpoortsesteenweg werd afgesloten tijdens de interventie. (BB)