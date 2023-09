Twee huizen onbewoonbaar na zware woningbrand in Kortrijk: ook twee brandweermannen gewond

In de Herdersstraat in Kortrijk brak rond 18 uur donderdagavond een woningbrand uit. Twee woningen zijn onbewoonbaar, twee andere raakten beschadigd. Een oudere dame moest ter controle naar het ziekenhuis, ook twee brandweermannen raakten gewond. Het parket stelde een branddeskundige aan om de oorzaak te onderzoeken.

Door de brand was de hele Herdersstraat lange tijd afgesloten. Straatbewoners mochten niet naar hun huis en verschillende huizen werden geëvacueerd. De vlammen sloegen door het dak van de rijwoning naar buiten en de rook was tot ver te zien.

Veel schade

“Wij wonen er tegenover”, vertelt Sylvain Bruneel uit de Graaf de Smet de Naeyerlaan. “Enorme rookontwikkeling rond kwart na zes, vijf minuten later zagen we een grote brand in een huis. De vlammen sloegen uit het dak. In het huis ernaast zagen we via de voordeur dat het vanachter brandde. Het was nogal heftig. We gingen ook even kijken via het raam op onze bovenverdieping en na vijf minuten moesten we het raam al dicht doen door de warmte. Het was echt enorm heet. Ik zie dat het middelste huis volledig uitgebrand is en de andere huizen hebben best veel schade.”

“Een brandweerman werd geëlektrocuteerd, de andere kreeg een zwaar voorwerp op hem”

“Twee woningen zijn zwaar getroffen door de brand en zijn onbewoonbaar verklaard”, zegt Henk Vanwalleghem, brandweerofficier van Fluvia. “De twee aanleunende gebouwen hebben rook- en waterschade opgelopen. In een van die woningen is een oudere vrouw naar het ziekenhuis gebracht, maar eerder ter controle. Tijdens de bluswerken geraakten ook twee brandweermannen gewond. Een van hen werd geëlektrocuteerd, de andere kreeg een zwaar voorwerp op hem. Gelukkig zijn ze er niet te erg aan toe.”

Mogelijk brandstichting

Na enkele uren mochten de bewoners van de straat terugkeren naar hun huizen, met uitzondering van de vier woningen die getroffen werden door de brand. De brandweer hield de hele nacht nog een brandwacht om eventuele opflakkeringen te voorkomen. Voor de oorzaak van de brand heeft het parket een deskundige aangesteld. Er is een vermoeden van brandstichting, al dan niet opzettelijk.

De bewoonster van het huis waar de brand ontstond, zorgde eerder al voor problemen. Volgens buurtbewoners zat ze op dit moment thuis met een enkelband en waren er vroeger regelmatig incidenten met drugs, geluidsoverlast of vechtpartijen. De bewoonster was lange tijd onvindbaar, de politie zette zelfs speurhonden in om het uitgebrande huis te doorzoeken.

Uiteindelijk bleek de vrouw niet thuis te zijn geweest tijdens de brand. Ze werd levend en wel gevonden en is voorlopig nog niet in verdenking gesteld voor brandstichting. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog.