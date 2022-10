Twee huizen onbewoonbaar na zware brand in Brugge

Zondagavond even voor 22 uur brak er brand uit op de bovenste verdieping van de middelste woning van drie huizen op de hoek van de Langestraat en de Bapaumestraat in Brugge. Hoe de brand precies ontstaan is, wordt nog onderzocht. De branddeskundige kan kwaad opzet wel al volledig uitsluiten, aldus het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge.

De brand woedde vooral in het dakgebinte. De brand was uitslaand en sloeg over naar de twee aanpalende woningen. De brandweer kwam massaal ter plaatse en bestreed de brand van meerdere kanten, onder andere met twee ladderwagens.

In de woning waar de brand uitbrak, zijn momenteel verbouwingswerken aan de gang en was niemand aanwezig. Ook in het pand rechts van de woning was niemand aanwezig. De bewoners links konden hun huis tijdig verlaten. Het middelste en rechtse huis liepen zware schade op en zijn onbewoonbaar. De brandweer kon het linkse huis grotendeels vrijwaren.

Hoe de brand precies ontstond, is momenteel nog onduidelijk en wordt onderzocht. De branddeskundige kon wel al met zekerheid vaststellen dat er geen sprake van kwaad opzet is. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge.

Bij de brand vielen ook geen gewonden. Tijdens de bluswerken was de Langestraat in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Het gebeuren kon op heel wat belangstelling van omstaanders rekenen. Het nablussen zal nog een tijd duren.