Twee gewonden bij zware brand boven pitazaak in De Panne, drie flats onbewoonbaar

In de Nieuwpoortlaan in De Panne brak zondagnamiddag een zware brand uit in een appartementsgebouw van drie verdiepingen. De schade is groot. Twee vrouwen zijn met rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht. Drie appartementen zijn onbewoonbaar. “De gemeente voorziet opvang voor de bewoners”, zegt burgemeester Bram Degrieck.

Bij de hulpdiensten kwam rond 15.30 uur een melding binnen over een uitslaande brand boven een pitazaak. De vlammen en rookpluim waren goed zichtbaar. Het was onduidelijk of er nog mensen aanwezig waren in het gebouw. Ondertussen waren ook al de ramen van de flat op de eerste verdieping kapot gesprongen door de hitte. Naast brandweer en politie kwamen ook twee ziekenwagens en de MUG ter plaatse. Het tramverkeer werd meteen stilgelegd.

Twee mensen naar ziekenhuis

Bij aankomst stonden de bewoners buiten te wachten. Ze hadden zichzelf in veiligheid gebracht en kregen een medische check-up in de ambulance. Ondertussen startte de brandweer met de bluswerken. Al snel kwam de bevestiging dat er niemand meer aanwezig was in het gebouw. “Twee vrouwen zijn wel ter controle naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Ze liepen een CO-intoxicatie op”, zegt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B), die ter plaatse kwam.

De brandweer had de brand na een half uur onder controle. “De drie appartementen zijn zwaar beschadigd. Het spreekt voor zich dat ze niet meer bewoonbaar zijn. Voor een bewoner en een gezin met twee kinderen voorzien we opvang in een noodwoning. Een andere bewoner zal voorlopig intrekken bij familie”, weet burgemeester Degrieck. “De bewoners mogen onder begeleiding van de brandweer nog even naar binnen om enkele spullen op te halen.”

De schade in de pitazaak op de gelijkvloerse verdieping zou meevallen. Een uur na de brand mocht het tramverkeer weer voorbij. (BB)