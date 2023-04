Vrijdagavond zijn twee garages uitgebrand in Vichte. Het was rond 17 uur dat brand werd opgemerkt aan een hoekwoning in de Alfred De Taeyelaan.

Het vuur situeerde zich in een garage, die dienst deed als opbergruimte. De bewoner probeerde nog met brandblussers het vuur te doven, maar dat was tevergeefs. De vlammen grepen snel om zich heen en sloegen over naar een tweede aanpalende garage.

De brandweer was snel ter plaatse en kon ervoor zorgen dat de vlammen niet oversloegen naar de woning. De twee garages waren niet meer te redden. In de garages stond heel wat werkgerief en een viertal crossmotoren. Ook deze gingen verloren.

Over de oorzaak van de brand was er nog enige onduidelijkheid. Er werd gedacht aan batterijen, maar om zeker te zijn liet de brandweer een brandanalyse uitvoeren.

(GV)