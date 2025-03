Twee garages in de as na hevige brand in Ardooie

In Ardooie brak maandagnacht een hevige brand uit in de garage van een woning in de Kwadestraat. Twee garages raakten volledig uitgebrand, de woning zelf kon gelukkig gevrijwaard worden.

Omstreeks 3 uur maandagnacht moest de brandweer uitrukken voor een garagebrand in de Kwadestraat in Ardooie. Het was de bewoner zelf die de brandweer verwittigde, nadat hij door zijn hond gewekt werd en een vreemde geur ervoer. De brandweer snelde ter plaatse en was lange tijd druk in de weer om het vuur onder controle te krijgen.

Mazouttank uitgelopen

De brand is ontstaan in een van de garages achter het huis. De brand is van technische aard en is wellicht veroorzaakt door een defect aan een wasmachine of de chauffageketel. Er was heel wat hooi aanwezig in de garage, waardoor het vuur lang kon branden, en er was ook een uitgelopen mazouttank opgemerkt. In de garages waren ook heel wat kooien aanwezig voor kleine dieren, maar de dieren zelf werden op de scène niet aangetroffen. De twee garages raakten volledig uitgebrand, de woning zelf kon gevrijwaard blijven van schade. (csd)