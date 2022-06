Twee bijgebouwen afgebrand in Koolkerke

In de nacht van zaterdag op zondag brak er rond 2 uur brand uit in een bijgebouw van een rijhuis in de Jacob van Maerlantstraat in Koolkerke. De brand ontstond achteraan het huis in een bijgebouw en sloeg over naar het bijgebouw van de buren.

De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de woningen zelf, al raakte de achtergevel van één van de woningen wel beschadigd. De bewoners van de woningen konden allemaal hun woning verlaten en werden ter plaatse opgevangen. Minstens twee mensen werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Hoe de brand is ontstaan is momenteel nog onduidelijk, maar wordt onderzocht. Door de brand was de Jacob van Maerlantstraat en de Dudzeelse Steenweg in beide richtingen afgesloten voor het autoverkeer.

https://youtu.be/tXuLRVBYOls

(JVM)