Twee bewoners verlaten flatgebouw in Veurne nadat brandalarm afgaat

De brandweer van Veurne moest woensdagmiddag even na 15 uur uitrukken naar de Zuidstraat in Veurne. Daar hoorde een passant het brandalarm afgaan in het gebouw.

Er was echter geen rook of vuur te zien en er werd geen verdachte geur waargenomen. In afwachting van de brandweer gingen twee bewoners naar buiten. Bij aankomst van de brandweer bleek nog een bewoner aanwezig te zijn. Dat vormde uiteindelijk geen probleem want in het gebouw werd niets aangetroffen. De brandweer zette het alarm uit en kon snel terugkeren. (JH)