Twee arbeiders naar ziekenhuis met rookvergiftiging na brand in lakkerij

Bij een brand in een lakkerij in de Ondernemingenstraat in Veurne moesten maandagmiddag twee arbeiders naar het ziekenhuis worden overgebracht. Ze bleken teveel rook te hebben ingeademd.

De brand ontstond rond 13 uur in de voormalige lakkerij van het bedrijf B-Venture in de Ondernemingenstraat op het industrieterrein van Veurne. Daar zijn momenteel afbraakwerken aan de gang in het bedrijf. Onder meer een oude zandstraalmachine wordt er afgebroken.

“Wellicht werd daarbij een slijpschijf gebruikt en zijn gensters van de slijpwerken overgeslagen op oude verfresten in de machine”, legt luitenant Nicolas Garmyn van post Veurne uit. Zowel post Veurne als post Oostduinkerke kwamen naar de industriebrand gereden. De tankwagen van Oostduinkerke kon nog tijdens het aanrijden rechtsomkeer maken terwijl hun bluswagen even ter plaatse bleef. Daarna nam post Veurne de afhandeling voor hun rekening.

“Er ontstond een kleine brand en de arbeiders hebben die zelf proberen te blussen met een poederblusser en een tuinslang. Daarbij zijn ze bevangen geraakt door de rook en werden ze naar het ziekenhuis overgebracht. De beperkte brand die nog over is hadden we snel onder controle. In de onmiddellijke omgeving van de zandstraalmachine lag geen brandbaar materiaal dus de brandschade is erg beperkt. Wel was er een stevige rookontwikkeling en hebben we het gebouw lange tijd geventileerd.”

De interventie nam in totaal zo’n twee uren in beslag. In het gebouw is ook een fietsenzaak gevestigd maar die bleef gevrijwaard. (JH)