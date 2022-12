Twee appartementen onbewoonbaar na uitslaande brand in Koksijde

Zaterdagavond is een flat op de tweede verdieping van een appartementsgebouw in de Zeelaan in Koksijde volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond.

Een bovenliggend appartement liep rook- en waterschade op en is eveneens onbewoonbaar. Een winkel onder de twee appartementen liep waterschade op door het bluswater. Volgens de eerste bevindingen zou de brand ontstaan zijn in de keuken van het uitgebrande appartement.

Een persoon moest vanop de derde verdieping ontzet worden via een ladderwagen. De bewoners, een gezin met één kindje, en de persoon van de derde verdieping worden opgevangen in een hotel in de buurt. Niemand raakte gewond. De Zeelaan werd volledig afgesloten tijdens de interventie. (JT)