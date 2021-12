Twaalf bewoners geevacueerd na brand in het Jezuïetengoed in Sint-Pieters Brugge.

Woensdagavond even na 20.00 uur is brand uitgebroken in een appartement van een gebouw in het Jezuïetengoed in Sint-Pieters Brugge. Een twaalftal bewoners werden geëvacueerd.



De eerste oproepen naar de brandweer gingen over rook die uit de liftkoker op het gelijkvloers kwam. Maar na aankomst van de brandweer bleek al snel dat de brand zich manifesteerde in een appartement op het gelijkvloers. De bewoners bleken niet thuis, dus diende de brandweer zich de toegang tot het appartement te forceren.

Op dat moment bleek één bewoner, die geen ruchtbaarheid aan de evacuatie en het brandalarm had gegeven zich nog op de derde verdieping te begeven. Hij werd door de brandweer ontzet.

Niemand gewond

De brand in het appartement was snel onder controle en de brandweer kon uitbreiding voorkomen. De oorzaak van de brand was een smeulende matras die uiteindelijk vuur vatte. De schade in het appartement is aanzienlijk, meer omdat de bewoners momenteel aan het verhuizen zijn en er reeds veel van de inboedel verhuisd is.

Na verluchting van de gemene delen van het gebouw en een grondige inspectie konden bewoners terug naar hun woning. Niemand raakte gewond. Door de bluswerkzaamheden was de Jezuïetengoed afgesloten voor alle verkeer.