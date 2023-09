Tuinmateriaal en deel carport vernield na brand

De brandweer en politie werden maandagavond opgeroepen door een bewoner van de wijk Kuipersbos in Eernegem. Een deel van een carport bleek er in brand te staan maar er kon erger voorkomen worden.

De bewoner belde maandagavond om 19.25 uur de hulpdiensten op toen hij een brand opmerkte in de carport naast de vrijstaande woning in het Kuipersbos in Eernegem. Zowel de politie als de brandweerposten van Torhout en Leke gingen ter plaatse. De bewoner was intussen zelf begonnen met de bluswerken en kon het grootste deel van het vuur onder controle krijgen. Zo kon hij voorkomen dat de brand oversloeg op de houten delen van de carport vooraan.

De brandweer nam de bluswerken over en controleerde of alles veilig was. De schade bleef zo min of meer beperkt. De carport liep evenwel schade op aan het dak en de achterzijde brandde deels af. Ook een grasmachine, kettingzaag en wat andere spullen zijn vernield. De brand is vermoedelijk ontstaan door een elektrische grasmachine die na gebruik terug onder de carport werd geplaatst. (JH)