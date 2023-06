Tuinhuis in Nieuwpoort gaat in vlammen op, buurtbewoners vermijden erger

In de Jozef Cardijnlaan in Nieuwpoort is zaterdag tegen de middag brand uitgebroken achteraan in een tuin. Dankzij alerte buurtbewoner kon een zwaardere brand vermeden worden.

Rond 11.25 uur merkten de buurtbewoners in de Jozef Cardijnlaan een brandgeur op. Toen ze rond begonnen te kijken, zagen ze een rookontwikkeling uit de achtertuin van een van de buren. Wanneer ze dichter kwamen, merkten ze ook de vuurhaard op. Het geknetter van de vlammen was duidelijk hoorbaar. De brandweer en politie werden gebeld en kwamen ter plaatse.

Het bleek dat de bewoner in kwestie in de voormiddag onkruid achteraan zijn tuin had verdelgd met een brander, maar die had daarbij wellicht te dicht bij de omheining en het houten tuinhuis gebrand. Het karwei was al beëindigd tot de buurtbewoners een uur later plots de brand opmerkten.

Een deel van de omheining en het tuinhuis stonden al in brand. De brandweer kon gelukkig een zwaardere brand voorkomen. Er vielen ook geen gewonden. Er is wel materiële schade aan het tuinhuis.