Tuinhuis gaat volledig in de vlammen op

In de Blokellestraat in Zwevegem is vrijdagmorgen een tuinschuurtje volledig in vlammen opgegaan. De vlammen sloegen over op de nabijgelegen woning en ook die liep zware schade op. Een rookpluim was tot ver in de omtrek te zien. De bewoners bleven ongedeerd maar zijn wel erg onder de indruk

De bewoners merkten het vuur zelf op iets na 7 uur ’s morgens. “Was dit ’s nachts gebeurd dan konden de gevolgen nog veel erger geweest zijn”, zegt brandweerofficier Hans Van Poucke. “Onze eerste focus was om de woning te vrijwaren, anders kon die volledig uitgebrand zijn. De vlammen likten al aan de gevel van de woning. Verschillende ruiten sprongen door de hitte en het dak en de dakgoot raakten beschadigd. De brand ontstond in een vrijstaande opslagplaats waar de bewoners van het huis, een jong koppel, de pellets voor hun pelletkachel in bewaren. Het vuur sloeg snel om zich heen maar de pellets zelf hebben niet gebrand. Die zijn zodanig samengeperst dat die enkel onder de juiste omstandigheden van warmte en zuurstof ontbranden. De schuur rondom de pelletvoorraad brandde wel volledig af.”

Er kwam een branddeskundige ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken. Die is nog niet duidelijk maar mogelijks zit de barbecue van gisteren er voor iets tussen. “Een achtergebleven kooltje of sigarettenpeuk zijn mogelijke oorzaken”, besluit officier Van Poucke.