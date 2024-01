Zaterdagavond even voor 23 uur is brand uitgebroken in een tuinhuis van een rijwoning in de Distelvinckstraat in Brugge.

Bij aankomst van de brandweer stond het tuinhuis al in lichterlaaie en was er geen blussen meer aan. Het tuinhuis brandde volledig af.

Vermoedelijk is een elektrische fout in de kerstverlichting de oorzaak van de brand. Niemand raakte gewond. Tijdens de interventie was de straat afgesloten maar dat zorgde voor weinig hinder.