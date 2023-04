Tuinhuis gaat in vlammen op in Zwevegem

In de Zwevegemse Meiweg ging donderdagavond een tuinhuis in vlammen op.

Het was even voor 18.30 uur dat buurtbewoners vlammen opmerkten in de tuin van een woning in de Meiweg te Zwevegem. Ze alarmeerden meteen de brandweer. De vlammen sloegen snel om zich heen en toen de brandweer ter plaatse kwam stond het tuinhuis in lichterlaaie.

De brand ging met een hevige rookontwikkeling gepaard die tot ver te zien was. Door het snelle optreden van de spuitgasten kon het vuur vlug bedwongen worden, al was het tuinhuis totaal verloren. Men kon wel verhinderen dat er schade was aan de naastliggende woning. Naar de oorzaak was het nog gissen. (GJZ)