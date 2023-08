Tuinhuis brandt uit na probleem met verwarmingsinstallatie zwembad in Roeselare

Langs de Kampioenstraat in Roeselare brandde maandagavond 14 augustus een tuinhuis uit. Dankzij de goede reactie van de bewoner en de snelle interventie van de brandweer sloeg het vuur niet over op het tuinhuis van de buren.

Een bewoner van de Kampioenstraat had maandagavond de verwarmingsinstallatie van het zwembad in de tuin aangezet. Die bevindt zich in het tuinhuis. Toen iets voor 21 uur plots de elektriciteit in de woning uit viel ging de bewoner kijken wat er gaande was. Hij merkte dat er een brand was uitgebroken in het tuinhuis.

“De bewoner reageerde correct. Hij deed de deur toe en verwittigde onmiddellijk de 112”, aldus brandweerofficier Rob Nachtergaele. De brandweer snelde onmiddellijk ter plaatse. Bij het aanrijden was er van ver rookontwikkeling te zien. Heel wat bewoners uit de wijk nabij de Mandellaan kwamen hun woning uit om te kijken wat er gaande was.

“We konden voorkomen dat het vuur oversloeg op het tuinhuis van de buren en op de woning van de bewoners. De schade aan het tuinhuis is echter wel heel groot”, aldus Nachtergaele.