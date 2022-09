Tuinhuis brandt uit in de Noordkouter in Moorsele

Woensdagavond brak brand uit in een tuinhuis in de Noordkouter in Moorsele. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is aanzienlijk.

Het waren de buren die rond 20.30 uur alarm sloegen. Ze merkten op hoe een tuinhuis in brand stond, maar de bewoonster van de woning was zich van geen kwaad bewust. “Ik had mijn rolluiken al naar beneden gedaan, dus ik zag niets van de rook of de vlammen”, klonk het nadien. “Het zijn mijn buren die me hebben gealarmeerd, waarop we meteen de brandweer belden.”

Veel schade

Gewapend met tuinslangen en emmers gingen diezelfde buren, in afwachting van de komst van de hulpdiensten, het vuur te lijf. Ze slaagden erin een groot deel van de situatie onder controle te krijgen. Hoewel niemand gewond raakte, is de materiële schade indrukwekkend. “Het tuinhuis werd gebruikt om al ons materiaal in op te slaan, zoals tuinmeubels”, liet de bewoonster nog weten. “Maar ook onze jacuzzi staat daar. Het lijkt erop dat een elektrisch defect aan de basis van het voorval zou liggen, al is dat nog niet zeker.”