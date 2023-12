Tuinberging nabij woning in Schuiferskapelle verwoest door zware brand

Het voorval gebeurde omstreeks 10 uur in de landelijke Rijkegemkouterstraat in Schuiferskapelle, bij Tielt.

De bewoners merkten plots dat de grote tuinberging nabij hun woning in brand stond. Verschillende korpsen uit de omgeving snelden ter plaatse. Bij aankomst van de brandweer stond het tuinhuis in lichterlaaie en was de rook tot ver te zien. Vlammen schoten uit het dak. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de woning. De schade aan de tuinberging is erg groot. Ook het materiaal, waaronder fietsen en een frigo die er opgesteld stonden, geraakte bij de brand verwoest.