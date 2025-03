Treinverkeer hervat tussen Brugge en Oostende na reiniging van de sporen

Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende werd zondagnamiddag sinds ongeveer 15.45 uur onderbroken. Dat laat spoornetbeheerder Infrabel weten. De grote uitslaande brand van zaterdagavond in een fietsenbedrijf in Brugge, waarbij asbestdeeltjes vrijkwamen, heeft nu ook gevolgen voor het treinverkeer. Om 16.30 uur werd het treinverkeer hervat.

Er rijden zondag sinds ongeveer 16.30 uur opnieuw treinen tussen Brugge en Oostende, en dat aan normale snelheid. Dat laat spoornetbeheerder Infrabel weten. De sporen zijn gereinigd.

Na de grote uitslaande brand van zaterdagavond in een fietsenbedrijf in Brugge, waarbij asbestdeeltjes vrijkwamen, kwam een gespecialiseerde firma ter plaatse om de sporen te reinigen. Daardoor was het treinverkeer tussen Brugge en Oostende zondag sinds ongeveer 15.45 uur onderbroken.

De NMBS legde in beide richtingen vervangbussen in. Voor de onderbreking van het treinverkeer moesten de treinen tussen Brugge en Oostende over een traject van 1,5 kilometer ook al een verminderde snelheid van 20 kilometer per uur aanhouden.

Infrabel wijst erop dat er op de spoorlijn Brugge-Oostende wel nog gevolgsvertragingen mogelijk zijn.