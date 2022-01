Transmigrant maakt vuurtje in de goederenloods bij het station in Veurne

Zondagmorgen omstreeks 1.30 uur werd de brandweer van het korps van Veurne opgeroepen voor een brand in de goederenloods bij het stationsgebouw van Veurne. Een voorbijganger zag vuur en rook uit het gebouw komen en verwittigde de brandweer.

Bij het betreden van het gebouw, dat nog in de stellingen staat en waar nog geen ramen in zitten, trof de brandweer en de politie een transmigrant aan die zich aan het verwarmen was aan een aangestoken vuurtje dat nogal wat rook verspreidde. De brandweer bluste het vuurtje en kon na controle van het gebouw de interventieplaats verlaten.

‘Hier slapen vaak transmigranten in het gebouw dat gemakkelijk te betreden is’, zegt commissaris Toon Fonteyne. Nu was er slecht één transmigrant aanwezig, maar soms zijn er heel wat meer die hier van de trein stappen, voegt Toon Fonteyne er nog aan toe. (José Tyteca)